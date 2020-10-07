Петербурженка, победившая в «Голос 60+», прокомментировала скандал из-за финала

Телезрители считают, что первое место должен был занять другой участник.

Победительница третьего сезона проекта «Голос 60+» Дина Юдина прокомментировала скандал, случившийся из-за финала шоу. Своим мнением она поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».

Певица заняла первое место, набрав почти 60% голосов. При этом многие поклонники проекта уверены, что победить должен был участник, занявший второе место, то есть Петр Таренков.

Юдина заявила, что относится к критике философски и сама считает, что Таренков заслуживал быть лучшим. При этом она отметила, что артист – профессионал, а шоу является народным и зрители сделали свой выбор.

«Мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович»,

— считает Юдина.

Она считает, что между понятиями «народное» и «профессиональное» исполнение есть большая разница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка победила в вокальном телешоу «Голос 60+».