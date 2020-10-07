Туристам выплатят кэшбек за путешествия по России

Вторая волна выплат ожидается с 15 октября, так как программу решили продлить.

Эксперт в сфере туризма Роман Цветков рассказал, что путешественники смогут получить кэшбек на новых условиях уже с 15 октября. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Туристы, которые отправятся в поездки по России, вернут часть денежных средств, затраченных на проживание в гостинице или путевки. Речь идет о 20% суммы. Условие одно: человек должен совершить покупку картой «МИР». Программу решили продлить до 10 января 2021 года, чтобы поддержать отрасль в период пандемии коронавируса.

Специалист добавил, что петербуржцы любят ездить в Карелию и Калининград. Эти направления считаются наиболее востребованными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург признан самым комфортным для путешественников городом России. Участие в опросе приняли 1 523 человека, которые подтвердили, что уже посещали Петербург в качестве туристов.