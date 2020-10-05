Петербург признан самым комфортным для путешественников городом России

"Уникальное сочетание туристских возможностей и высочайшего уровня работы петербургской школы специалистов индустрии гостеприимства, по праву делает Петербург российским и международным центром всесезонного туризма, а также идеальным стартом путешествий по нашей стране", - отмечает глава комитета Сергей Корнеев. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

"Уникальное сочетание туристских возможностей и высочайшего уровня работы петербургской школы специалистов индустрии гостеприимства, по праву делает Петербург российским и международным центром всесезонного туризма, а также идеальным стартом путешествий по нашей стране", - отмечает глава комитета Сергей Корнеев. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Россияне считают Северную столицу наиболее привлекательным туристическим направлением в пределах страны, отмечая соотношение цены и качества услуг и комфортную городскую среду.

Выводы основывались на данных портала Biletix, который проводил опрос среди путешественников, приобретавших билеты на самолеты по внутренным направлениям на лето 2020 года. Участие в опросе приняли 1 523 человека, которые подтвердили, что уже посещали Петербург в качестве туристов.

Так, 73% респондентов посчитали городскую среду в Северной столице комфортной для путешественников, 53% опрошенных отмечают наиболее гармоничное соотношение цены и качества в сфере развлечения и услуг, а 93% участников опроса готовы рекомендовать Петербург в качестве туристического направления своим знакомым, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в честь Дня туризма заработал новый арт-объект.