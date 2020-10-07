Беглов: закупки в рамках национальных проектов важно провести до 1 апреля 2021 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился проконтролировать ход заключения контрактов, большая часть их которых должна состояться до 1 апреля 2021 года.

Таким образом, по мнению градоначальника, удастся избежать рисков неисполнения контрактных обязательств. Данная тема была поднята в среду, 7 октября, на заседании правительства Петербурга, в ходе которого рассматривался бюджет на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту бюджета на 2021 год, доходы составят 632,5 млрд рублей, а расходы — 710,7 млрд рублей. Дефицит при этом составит 87,2 миллиарда.

На выполнение 18 государственных программ в 2021 году будет потрачено 660,8 миллиардов рублей. Это 93% от всех расходов бюджета.

Особое внимание будет уделено госпрограмме «Здравоохранение». На нее будет выделено 122 миллиарда рублей. Без должного внимания не останется и госпрограмма «Образование» — финансирование составит 162 млрд рублей.

На обеспечение населения социальной поддержкой в свою очередь бюджетом будет предусмотрено 63 миллиарда рублей. Из них 45,7 млрд пойдут на прямые выплаты.

В рамках непрекращающегося развития города на 86 млрд рублей профинансируют также и Адресную инвестиционную программу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики.