В Петербурге появится поезд-музей, посвященный 75-летию Победы

В вагонах воссоздадут атмосферу довоенного и военного времени.

В Санкт-Петербурге создают музей внутри поезда. На данный момент проект почти реализован – мастера завершают оформление интерьеров. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Музей, расположившийся в семи вагонах поезда, посвящен 75-летию победы в ВОВ. В каждом из помещений воссоздана атмосфера довоенного и военного времени. Посетители сначала увидят, как жили люди до 40-х годов, а затем увидят все ужасы войны.

Отмечается, что в вагонах переплетаются судьбы людей и сюжеты прошлого. Увиденное сопроводит рассказ железнодорожника в аудио формате. Мастера надеются, что музей заработает 25 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте открыли музейно-исторический парк «Остров фортов». Новая общественная зона посвящена истории российского флота.