Смольный подписал соглашение о создании общей системы по обращению с отходами

Создание единой системы по обращению с отходами. Фото: lenobl.sledcom.ru

Создание единой системы по обращению с отходами. Фото: lenobl.sledcom.ru

В среду, 7 октября, власти Санкт-Петербурга совместно подписали соглашение о создании в Ленобласти заводов по переработке мусора. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Сообщается, что договор был подписан губернатором Санкт-Петербурга и губернатором Ленобласти Александром Дрозденко совместно с гендиректором «Интер РАО ЕЭС» Борисом Ковальчуком, а также с президентом-председателем правления банка «ВТБ» Андреем Костиным.

На базе соглашения будет создано акционерное общество (АО), которое и займется разработкой проекта по обращению с отходами.

В числе задач создаваемого АО – увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшегося мусора.

Для этого Ленобласть предоставит АО земельные участки для размещения комплексов по переработке мусора в соответствии с законодательством. Реализация начнется в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге районная администрация не замечает на свалке опасные отходы.