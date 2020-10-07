Адвокат объяснил, почему звезда «Холостяка» не избежала смертельной аварии в Москве

Адвокат объяснил, почему звезда &#171;Холостяка&#187; не избежала смертельной аварии в Москве
Короткова была за рулем трезвой. Фото: https://www.instagram.com/korotkova_viktoriya/

Он призвал не делать выводы раньше времени.

Адвокат участницы реалити-шоу «Холостяк» Виктории Коротковой Владислав Подшибякин объяснил, почему его подзащитная не смогла избежать смертельной аварии в центре Москвы. Он дал комментарий Telegram-каналу «НеМалахов», отметив, что участок дороги был слишком загружен для каких-либо маневров.

Подшибякин добавил, что сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента и пока рано говорить о виновных. Он принес свои соболезнования потерпевшей стороне и попросил дать возможность установить справедливость сотрудникам правоохранительных органов.

Напоминаем, что авария с участием популярного блогера произошла на Кутузовском проспекте 5 октября. Короткова сидела за рулем автомобиля, который сбил пешехода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у пункта оплаты на ЗСД вспыхнул грузовик.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виктория короткова дтп москва холостяк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пациентов с ОРВИ и пневмонией будут принимать через ...
На Лиговский прибыли медики спасать обгоревшего мужчину
В Петербурге на лечение одного больного в среднем тратят 19 тыс. рублей
В Ленобласти пройдет первая цифровая перепись населения в начале апреля
В Петербурге выросла доля пустующих офисов
Адвокат объяснил, почему звезда «Холостяка» не избежала ...
Онищенко посоветовал женщинам избегать обуви на каблуках
Смольный подписал соглашение о создании общей системы по обращению с отходами