В Петербурге увеличат количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса

В Петербурге увеличат количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
В Петербурге борются с распространением коронавируса в общественном транспорте. Фото: Baltphoto

Сразу на несколько маршрутов направили 14 дополнительных автобусов.

В Санкт-Петербурге на несколько маршрутов сегодня, 7 октября, направили дополнительные автобусы. Речь идет об автобусах №№ 56, 114, 115А, 326 – их количество увеличится на 14. Решение приняли, желая предотвратить распространение коронавируса – ведь чем меньше людей будет в салоне общественного транспорта, тем реальней будет соблюдать социальную дистанцию.

Также власти настаивают на усилении санитарной обработки подвижного состава. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по транспорту. Салоны автобусов каждый день обрабатывают специальными средствами, то же касается метрополитена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель заплатит штраф 15 тыс. рублей за невыполнение дезинфекции автобуса. Отметим, что водитель в судебном заседании подтвердил своё нарушение.

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