В Петербурге водитель заплатит штраф 15 тыс. рублей за невыполнение дезинфекции автобуса

Во вторник, 7 октября, Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал водителя автобуса за отсутствие дезинфекции салона, необходимой для профилактики против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

По версии следствия, сотрудник автобусной компании по завершении рейса №942 пос. Холм – Санкт-Петербург не провел дезинфекцию транспортного средства на конечной остановке автовокзала. Данное нарушение связано с профилактикой новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что водитель в судебном заседании подтвердил своё нарушение, при этом сообщил, что не успел провести профилактическую обработку из-за позднего прибытия с рейса, так как в городе были пробки.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что роддом в Петербурге оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение по коронавирусу.