В Москве умерло рекордное с июля число пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки зарегистрировали более 50 смертей пациентов с коронавирусом. Такое число летальных исходов в столице зафиксировали впервые с июля.

Об этом сообщает оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в Москве. Уточняется, что у всех 55 пациентов, которые скончались, была диагностирована пневмония, а тест на коронавирус оказался положительным.

Отметим, что всего в Москве число умерших достигло 5497 человек.

В последний раз число летальных исходов в Москве превышало 50 только 15 июня. Тогда от коронавируса умерли 52 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России усложняется. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ограничительные меры в стране могут стать более строгими, если граждане не будут соблюдать уже принятые меры безопасности.