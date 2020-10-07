Глава Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 усложняется

Глава Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 усложняется
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

В России придется ужесточить ограничения, если граждане не будут соблюдать введенные из-за новой коронавирусной инфекции меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отметила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», у властей «не будет выбора», если граждане не будут соблюдать все ограничения.

Она пояснила: эпидемиологическая ситуация в стране осложняется, однако власти, заверила она, к этому готовились.

Попова также уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 60 субъектах страны. Еще в 20 субъектах ситуация пока остается стабильной.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге нескольким врачам Боткинской больницы поставили прививки от новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию провели шести медикам.

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