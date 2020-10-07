Шесть врачей из Боткинской больницы сделали прививку от коронавируса

Массовая вакцинация среди врачей будет проводиться в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Массовая вакцинация среди врачей будет проводиться в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Глава Комздрава назвал это событие очень значимым для города.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 октября, привили от коронавируса шестеро врачей – уколы поставили медработникам Клинической инфекционной больницы им. Боткина. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Председатель комитета Дмитрий Лисовец заявил, что это событие очень значимое для города. Он убежден, что теперь врачи смогут чувствовать себя уверенней, так как они будут защищены не только респираторами и костюмами, но и собственным иммунитетом.

Напоминаем, что на данный момент в городе привили всего несколько десятков врачей. Поставка новых доз вакцины ожидается в ближайшее время. Тогда сделать прививку смогут медики, которые работают с инфицированными больными.

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