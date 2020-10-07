Анатолий Чубайс рассказал о положительном тесте на коронавирус

Он отметил, что находится дома и чувствует себя нормально.
Глава Роснано Анатолий Чубайс рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Чубайс отметил, что ездил в командировку и после нее решил сдать анализы, чтобы узнать, не заразился ли он коронавирусом. Выяснилось, что заболел и теперь глава Роснано вынужден оставаться дома до того момента, пока не вылечиться. Он отмечает, что есть небольшая температура и кашель, но госпитализация пока не требуется.
«Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется»,
— написал он в среду, 7 октября.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пациентов с ОРВИ и пневмонией будут принимать через специальные приемно-смотровые боксы.