Анатолий Чубайс рассказал о положительном тесте на коронавирус

Он отметил, что находится дома и чувствует себя нормально.

Глава Роснано Анатолий Чубайс рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Чубайс отметил, что ездил в командировку и после нее решил сдать анализы, чтобы узнать, не заразился ли он коронавирусом. Выяснилось, что заболел и теперь глава Роснано вынужден оставаться дома до того момента, пока не вылечиться. Он отмечает, что есть небольшая температура и кашель, но госпитализация пока не требуется.

«Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется»,

— написал он в среду, 7 октября.

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