В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его стерли

В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его стерли
Мессенджер WhatsApp. Фото: unsplash.com

Сообщение, которое стер собеседник в мессенджере WhatsApp, не теряется безвозвратно. Эксперт рассказал, как прочитать такое послание.

Как отметил заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин, сегодня существуют специальные программы, которые позволяют увидеть даже удаленные сообщения, передает агентство «Прайм».

Он уточнил, что большинство подобных программ доступны только для пользователей операционной системы Android. Так, одно из приложений получило название Notif log notification history.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что хакеры научились блокировать WhatsApp с помощью сообщений. Отмечалось, что такие сообщения содержат символы, которые мессенджер не может обработать. При попытке открыть текст, приложение будет заблокировано, после чего он перестанет открываться.

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В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его стерли
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