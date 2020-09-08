Хакеры научились блокировать WhatsApp с помощью сообщений

Среди пользователей мессенджера WhatsApp начали распространяться сообщения от незнакомцев, которые могут заблокировать приложение.

Об этом сообщает WABetaInfo. Известно, что сообщения, блокирующие мессенджер, содержат символы, которые WhatsApp не способен обработать.

Если пользователь попробует открыть тест сообщения на смартфоне, то приложение заблокируется и больше не сможет запуститься. Решением проблемы будет только переустановка приложения. Чтобы избежать получения подобных «текстовых бомб», необходимо в настройках запретить добавление в групповые чаты от пользователей, которых нет в списках контактов. Это поможет избежать попадания в чаты, которыми хакеры пользуются для распространения нечитаемого кода.

Если сообщение уже пришло, что необходимо его удалить через веб-версию WhatsApp на компьютере. Представители WhatsApp обещают устранить баг в ближайшем обновлении.

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