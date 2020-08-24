Роскачество: в WhatsApp появилась новая схема мошенничества

Чаще всего мошенники для обмана людей в WhatsApp используют социальную инженерию. Это метод, основанный на использовании слабостей человеческого фактора без использования технических средств.

Замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал агентству «Прайм», что мошенники побуждают потенциальных жертв перейти по ссылке или загрузить файл. Для этого они прикрываются именами компаний и обыгрывают актуальные темы. К примеру, был случай, когда мошенники предложили пользователям 1000 гигабайт интернет по минимальной цене в честь юбилей одной компании. Чтобы наверняка убедить пользователей они подделывают профили в мессенджере, копируя название и оформление компаний.

Лоевский напомнил, что первым признаком обмана является просьба предоставить какие-либо личные данные. Также злоумышленники могут предложить вам переслать их сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или избежать платной подписки.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, Лоевский советует отключить автозагрузку медиафайлов и не принимать файлы от незнакомых аккаунтов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники придумали новый способ вывода денег через СБП.