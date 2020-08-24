Банковские мошенники придумали новый способ вывода денег через СБП

В ЦБ утверждают, что причиной этому стала уязвимость в системе защиты банков. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В ЦБ утверждают, что причиной этому стала уязвимость в системе защиты банков. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В России мошенники нашли новый способ хищения денежных средств с банковских счетов клиентов через Систему быстрых платежей (СБП).

О новом способе мошенничества узнали специалисты Центробанка России. На минувшей неделе коммерческие банки получили рассылки — бюллетени с описанием новой схемы.

Как сообщает «Коммерсант», мошенники методом перебора узнают номера телефонов клиентов банка, затем регистрируются в мобильном приложении и, запустив его в режиме отладки, дают распоряжение на списание средств со счета этого клиента.

В ЦБ утверждают, что причиной этому стала уязвимость в системе защиты банков, которую уже устранили. Отмечается, что подобная схема хищения была замечена только в одной кредитной организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о схемах мошенников в интернет-магазинах.