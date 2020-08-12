Россиян предупредили о схемах мошенников в интернет-магазинах

Необходимо удостовериться в том, что указанный на сайте адрес является таким же, как в реестре ФНС. Фото: pixabay

Необходимо удостовериться в том, что указанный на сайте адрес является таким же, как в реестре ФНС. Фото: pixabay

За время эпидемии Covid-19 число преступлений, связанных с покупками в Сети, выросло в десятки раз. Об этом рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, такой результат связан с ростом популярности онлайн-площадок на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, чтобы не допустить нежелательных списаний средств с банковской карты, стоит всегда проверять магазин, в котором совершаются покупки. Кроме того, россиянам рекомендуют проверять данные продавца, к которым относятся адрес, контактные телефоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали интернет-мошенников. По предварительным данным, злоумышленники создавали фейковые страницы интернет-магазинов, чтобы заполучить деньги с карт. Они также покупали реквизиты банковских карт в Интернете.