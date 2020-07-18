В Петербурге поймали интернет-мошенников: они воровали деньги через сайты-двойники

В преступлениях подозревают трех мужчин.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В Санкт-Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в кражах средств с банковских счетов. По предварительным данным, злоумышленники создавали фейковые страницы интернет-магазинов, чтобы заполучить деньги с карт. Они также покупали реквизиты банковских карт в Интернете.

В общей сложности мужчины получили доступ к данным двух тысяч граждан, ущерб составил около четырех миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа.