Психолог раскрыла значение сновидений

То, что сны имеют значение, — не придумка авторов сонников. Как считает психолог, наше подсознание, запоминая сон, дает человеку сигнал.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог Дарья Нелединская. По ее словам, подсознание человека продолжает работать, пока тело спит. Сновидение, которое запоминается, служит сигналом, подсказкой. Таким образом подсознание пытается разговаривать с человеком.

Особенно прислушаться к себе специалист рекомендует, если после сна возникло неприятное ощущение. Такое сновидение стоит расшифровать. Бежать за сонником необязательно, важно понять, что оно значит именно для вас.

При этом, добавила специалист, не стоит спешить забыть кошмарный сон. Такая попытка может привести к тому, что негатив только засядет глубже и начнет разрушать человека изнутри. Важно понять, почему кошмар принес такие эмоции.

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