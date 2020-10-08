Богатейшие люди мира увеличили свое состояние на $10,2 трлн

На сегодняшний день 2189 человек на планете являются миллиардерами. Фото: Pixabay

На сегодняшний день 2189 человек на планете являются миллиардерами. Фото: Pixabay

Мировые долларовые миллиардеры владеют состоянием в размере $10,2 трлн. За два года размер их общего состояния вырос на $1,3 трлн.

Об этом говорится в отчете консалтинговой компании PwC. Показателя в более чем 10 триллионов долларов богачи добились к концу текущего года. Эта цифра стала новым максимумом после V-образной динамики.

На сегодняшний день 2189 человек на планете являются миллиардерами, в то время как три года назад их было всего 2158. По данным аналитиков, за последнее время рост состояния у богатейших людей мира происходил вне зависимости от их сектора.

Однако вперед вырываются именно те магнаты, которые делают упор на технологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы богатейшие депутаты и чиновники России по версии Forbes. Утверждается, что в прошлом году его доход составил 6,2 млрд рублей.