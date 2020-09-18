Названы богатейшие депутаты и чиновники России по версии Forbes

Издание Forbes представило рейтинг самых богатых государственных служащих и депутатов России.

Список, опубликованный в пятницу, 18 сентября, возглавил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Утверждается, что в прошлом году его доход составил 6,2 млрд рублей.

Второе место занимает депутат камчатского Законодательного собрания Игорь Евтушок. Его доход оценили в 5,4 млрд рублей. На третьем месте — депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с доходом 5,05 млрд рублей.

В рейтинге также отметились член Совфеда Валерий Пономарев, депутат Магаданской облдумы Александр Басанский, депутат Госдумы Григорий Аникеев, Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о доходах бывшей жены солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильды.