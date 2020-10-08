В Ленобласти полицейские нашли тайники наркодилеров с метадоном и оружием

На территории Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленобласти полицейские нашли тайники наркодилеров. Злоумышленники прятали запрещенные вещества, самодельное оружие и боеприпасы.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили дополнительный эпизод противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входила 67-летняя женщина. Преступники осуществляли сбыт наркотического вещества.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в тайнике оказались наркотики, самодельное оружие и 79 патронов к пистолету Макарова. Экспертиза показала, что на месте нашли 112 граммов метадона.

Расследование причастности преступной группировки к другим эпизодам хранения и распространения веществ продолжается.

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