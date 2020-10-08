Петербург вошел в число городов с самым низким посещением торговых центров за прошедшую неделю

Трафик посещения из-за распространения коронавируса торговых центров Северной столицы снизился на 24% за минувшую неделю.

Как передает РИА Новости, Санкт-Петербург вошел в список российских городов, где из-за распространения коронавируса сильно пострадало посещение торговых и развлекательных центров.

При этом, за минувшую неделю трафик сильнее всего упал в Красноярске и Новосибирске – на 32% и 26%. Также отмечается падение посещаемости в Москве и Казани – на 22%. В Петербурге снижение количества посетителей упало на 24%.

Также, стоит отметить, что если крупные торговые площадки не будут закрыты из-за роста количества зараженных коронавирусом, то возвращение привычной посещаемости гарантировано к концу 2020 года.

Напомним, что обычно начало осени является периодом распродаж, поэтому снижение трафика нехарактерно для данного времени.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 36 млн человек.