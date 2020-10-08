Скоростной поезд «Стриж» вновь свяжет Петербург и Самару

С 3 ноября возобновляются рейсы скоростного поезда «Стриж» между Самарой и Северной столицей.
В четверг, 8 октября, стало известно, что поезд продолжит курсировать между городами после успешного прохождения пилотного режима, который был введен в августе и сентябре. Пассажиры оказались заинтересованы маршрутом, что позволило принять решение о его вводе на постоянную основу.
Поезд будет ездить через день. Уже с 3 ноября из города на Неве он начнет отправляться в 0:45. Прибывать в Самару состав будет в 20:45. Начиная с 4 ноября обратно «Стриж» будет забирать пассажиров из Самары в 1:30. В Петербург поезд будет приезжать в 19:24. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Отметим, что во время пути предусмотрены остановки в следующих городах: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.
Стоит отметить, что пассажиры уже могут приобрести билеты.
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