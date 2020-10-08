БДТ перенес премьеру спектакля «Джульетта» из-за коронавируса у одного из артистов

Большой драматический театр имени Товстоногова обратился к своим зрителям и сообщил о переносе показов спектакля «Джульетта».

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Официальная информация была опубликована на личной странице БДТ в социальной сети «Вконтакте».

Спектакль должен быть показан зрителям 9 и 10 октября. Перенос на неопределенный срок связан со случаем инфицирования COVID-19. К сожалению, болезнь подхватил артист постановки, которого никак нельзя заменить.

Представители театра отметили, что все купленные билеты на спектакль останутся действительным. О новых датах показов будет сообщено позднее. Также, билеты можно вернуть.Для этого стоит обратиться в кассы БДТ.

Напомним, к спектаклю писал музыку лидер петербургской рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа «Кино» перенесла осенние концерты в России на 2021 год из-за коронавирусных ограничений.