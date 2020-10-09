Власти Москвы объяснили, зачем собирают сведения о работниках на удаленке

Власти Москвы объяснили, зачем собирают сведения о работниках на удаленке
Москва. Фото: unsplash.com

Власти российской столицы объяснили местным жителям необходимость сбора сведений о работниках, работающих удаленно.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов сообщил, что данные о работающих на удаленке москвичах будут использоваться только для оценки пассажиропотока в городе, передает ТАСС.

По словам Иванова, власти собирают эту информацию не для того, чтобы отслеживать передвижение или местонахождение человека. Он объяснил, что данные необходимы скорее для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые принимаются работодателем для перевода сотрудников на удаленку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Москвы объяснили, в каком случае будут введены жесткие ограничения по COVID-19.

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