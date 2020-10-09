Власти Москвы объяснили, в каком случае будут введены жесткие ограничения по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве снова начала ухудшаться, вводить ограничительные меры пока не планируется, но при некоторых условиях к этому в городе будут вынуждены прийти.

Речь идет о сознательности москвичей. Именно от нее будет зависеть судьба ограничительных мер. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что далеко не все жители столицы продолжают использовать защитные маски и перчатки. Из-за этого и фиксируется рост заболеваемости. Если подобная тенденция сохранится, а люди не возьмутся за голову, то власти будут вынуждены ужесточить действующие ограничения.

Отметим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с усложнением эпидемиологической ситуации, обязал работодателей города в период с 5 по 28 октября отправить своих сотрудников работать домой. Дистанционно продолжать выполнять свои обязанности должны не менее 30% работников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на домашнее обучение переведены учащиеся 108 школ из-за распространения коронавируса.