Власти Москвы объяснили, в каком случае будут введены жесткие ограничения по COVID-19

Власти Москвы объяснили, в каком случае будут введены жесткие ограничения по COVID-19
СИЗ необходимо продолжать использовать. Фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве снова начала ухудшаться, вводить ограничительные меры пока не планируется, но при некоторых условиях к этому в городе будут вынуждены прийти.

Речь идет о сознательности москвичей. Именно от нее будет зависеть судьба ограничительных мер. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что далеко не все жители столицы продолжают использовать защитные маски и перчатки. Из-за этого и фиксируется рост заболеваемости. Если подобная тенденция сохранится, а люди не возьмутся за голову, то власти будут вынуждены ужесточить действующие ограничения.

Отметим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с усложнением эпидемиологической ситуации, обязал работодателей города в период с 5 по 28 октября отправить своих сотрудников работать домой. Дистанционно продолжать выполнять свои обязанности должны не менее 30% работников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на домашнее обучение переведены учащиеся 108 школ из-за распространения коронавируса.

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