В России на домашнее обучение переведены учащиеся 108 школ из-за распространения коронавируса

В России на домашнее обучение переведены учащиеся 108 школ из-за распространения коронавируса
Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

Минпросвещения держит ситуацию по закрытию школ на карантин из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом под контролем. На данный момент на дистанционное обучение переведено 0,27% школ по всей стране. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Хочу заверить всех родителей и учителей, что в системе образования мы эту ситуацию контролируем самым тщательным образом, это сейчас ключевая задача для всех органов управления образованием на местах», – заявил Сергей Кравцов.

Также министр просвещения отметил, что на данный момент система образования в России работает полноценно. Из ограничительных мер планируется только перенос каникул, которые не помешает календарному учебному году.

Серей Кравцов призвал соблюдать меры безопасности по распространению короновируса всех школьникам и преподавателям, которые занимаются очно.

«Поэтому любые волнения нужно отбросить, а сконцентрироваться на соблюдении правил гигиены, на необходимых мерах внутри школ, всем эти меры прекрасно известны», – добавил министр просвещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге школьники 11 классов вернулись к занятиям после карантина.

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