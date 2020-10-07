Петербургские школьники из 11 классов вернулись к очным занятиям после карантина

В Северной столице уменьшилось число классов, отправленных на карантин. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

В общей сложности карантинные меры были введены для 66 классов городских школ. Это связано со вспышками заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями в общеобразовательных учреждениях. Учеба для школьников при этом была продолжена с помощью применения дистанционных технологий. В настоящее время вернуться к занятиям в учебных заведениях смогли ученики 11 классов, что позволило сократить количество карантинных классов в 23 школах до 55.

Отметим, что на карантин оказалась закрыта также группа детского сада. Ранее временно была прекращена деятельность целого дошкольного учреждения, но она уже была успешно возобновлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпросвещения уточнили, какое количество школ в России отправлено на карантин.