В Минпросвещения уточнили, какое количество школ в России отправлено на карантин

Карантинные меры приняты в 0,29% российских школ, а не 0,3% как было озвучено ранее.

Уточняющая информация появилась в воскресенье вечером, 4 октября, в Telegram-канале министерства просвещения России «Большая перемена РФ».

Напомним, ранее заместитель министра просвещения Виктор Басюк отчитался о том, что переход на дистанционное обучение временно был осуществлен в 3% российских школ. Причиной тому стали вспышки заболеваемости как COVID-19, так и сезонными инфекциями.

Позднее, ведомство поспешило исправить «досадную ошибку» Басюка, сообщив, что информация о 3% не соответствует действительности. На самом деле, на карантин были закрыты 0,29% школ на территории страны.

Отметим, что полностью закрывать все общеобразовательные учреждения на карантин в России не планируют даже несмотря на серьезное увеличение заболеваемости. За прошедшие сутки было выявлено свыше 10 тысяч новых случаев заражения. Последний раз такие цифры статистика видела в середине мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на карантин по коронавирусу ушел 51 класс петербургских школ.