Психолог рассказала, как пережить вторую волну Covid-19 без агрессии и апатии

Жители Петербурга истощились после самоизоляции и карантина, еще тяжелее придется, если они снова не смогут работать и общаться из-за введения новых ограничений. Об этом рассказала психолог Ирэна Похомова.
По ее словам, во время первой волны Covid-19 многие испытывали страх, но сейчас людей будут одолевать апатия, которая может перерасти в депрессию и агрессию, направленную на себя и своих близких.
Специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что реакция людей зависит от ценностей, изначально заложенных у человека. Она подчеркнула, что сейчас людям важно сосредоточиться на своих областях контроля, который они потеряли из-за введенных ограничений.
Специалист подытожила, что следует раствориться в процессе и расходовать свои силы спокойно, а не гнаться вперед в ожидании конечного результата.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских аптеках оказалось не больше тысячи упаковок лекарств от коронавируса.