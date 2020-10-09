Психолог рассказала, как пережить вторую волну Covid-19 без агрессии и апатии

По словам психолога, человек должен обратиться к себе лично, своей семье и близким, и не пытаться контролировать весь мир. Фото: pixabay

По словам психолога, человек должен обратиться к себе лично, своей семье и близким, и не пытаться контролировать весь мир. Фото: pixabay

Жители Петербурга истощились после самоизоляции и карантина, еще тяжелее придется, если они снова не смогут работать и общаться из-за введения новых ограничений. Об этом рассказала психолог Ирэна Похомова.

По ее словам, во время первой волны Covid-19 многие испытывали страх, но сейчас людей будут одолевать апатия, которая может перерасти в депрессию и агрессию, направленную на себя и своих близких.

Специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что реакция людей зависит от ценностей, изначально заложенных у человека. Она подчеркнула, что сейчас людям важно сосредоточиться на своих областях контроля, который они потеряли из-за введенных ограничений.

Специалист подытожила, что следует раствориться в процессе и расходовать свои силы спокойно, а не гнаться вперед в ожидании конечного результата.

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