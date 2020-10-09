10 лет телеканалу «Санкт-Петербург»: 9 октября выйдет специальный выпуск программы «Пульс города»

В пятницу, 9 октября, накануне своего 10-летнего юбилея, телеканал «Санкт-Петербург» покажет праздничный выпуск программы «Пульс города», где ведущий Юрий Зинчук расскажет историю телеканала – от первых минут в эфире, до сегодняшнего дня.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», СМИ приняло решение отказаться от юбилейных торжеств в связи эпидемиологической обстановкой в городе. При этом телеканал планирует поблагодарить жителей Петербурга за оказанное доверие и внимание.

«Вспомнить всех тех, кто год за годом выстраивал систему вещания и подробно отражал жизнь Северной Столицы с ее проблемами и достижениями, буднями и праздниками. В праздничной программе прозвучат поздравления телеканалу от лица руководства Санкт-Петербурга, именитых петербуржцев и простых зрителей», – говорится в сообщении телеканала «Санкт-Петербург».

Праздничная программа «Пульс города» начнется 9 октября в 22:00, а также будет показана и 10 октября в 10:00 утра.

Напомним, что свое вещание телеканал начал 10 октября 2010 года в 10 часов 10 минут.