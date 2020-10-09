Доказан способ уберечься от заражения коронавирусом

Определить недостаток витамина D можно только по исследованию крови. Фото: pixabay.com

Определить недостаток витамина D можно только по исследованию крови. Фото: pixabay.com

Прием витамина D при его дефиците может помочь уберечься от заражения коронавирусной инфекцией нового типа. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета в Великобритании.

Специалисты изучили образцы крови 392 медработников на наличие антител к SARS-CoV-2 и содержание витамина D. Выяснилось, что значительная часть сотрудников испытывала дефицит витамина.

Согласно данным, опубликованным на ресурсе medRxiv, участники с нехваткой витамина чаще заявляли о таких симптомах, как ломота, боль в теле или повышение температуры. Это указывает на то, что дефицит указанного витамина повышает восприимчивость к вирусу.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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