Минздрав отреагировал на данные о побочных эффектах российского препарата от коронавируса

С момента регистрации препараты были включены в систему обязательной маркировки движения лекарств. Фото: pixabay.com

С момента регистрации препараты были включены в систему обязательной маркировки движения лекарств. Фото: pixabay.com

Минздрав опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от коронавируса на базе фавипиравира.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в России не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов «Фавипиравира» для лечения инфицированных пациентов.

Как сообщил ТАСС, Кузнецов отметил, что безопасность и эффективность лекарств доказана тремя фазами клинических исследований.

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