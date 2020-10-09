Минздрав отреагировал на данные о побочных эффектах российского препарата от коронавируса

Минздрав опроверг сообщения СМИ о негативных побочных действиях лекарства от коронавируса на базе фавипиравира.
По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в России не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов «Фавипиравира» для лечения инфицированных пациентов.
Как сообщил ТАСС, Кузнецов отметил, что безопасность и эффективность лекарств доказана тремя фазами клинических исследований.
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