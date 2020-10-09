Рудковская ответила на шутки о коляске за полмиллиона рублей

Она отметила, что ей подарили дорогую вещь.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала шутку шоумена Ивана Урганта насчет коляски за полмиллиона рублей. Она написала в своем Instagram-аккаунте, что ей лестно быть инфоповодом на протяжении недели.

Также знаменитость отметила, что дорогую вещь ей подарили. Рудковская подчеркнула, что в своем посте сразу написала, кто решил поздравить ее с рождением сына. Продюсер считает, что важно иметь не полмиллиона рублей на коляску, а сотню щедрых друзей. Она пообещала, что потратит материнский капитал по назначению.

Напоминаем, что Ургант пошутил, что Рудковская потратила все деньги, полученные от государства, на дорогую коляску. Пользователи тоже критиковали продюсера – они считают, что она бездумно гонится за известными брендами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын.