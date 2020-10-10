Эксперт рассказала, когда нужно срочно отключать смартфон, чтобы спасти его

При высоком расходе интернет-трафика нужно срочно отключить доступ в сеть и выключить смартфон. Такой совет дала представитель Роскачества Алеся Боровикова.

Как пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм», смартфоны часто обновляют серверы в фоновом режиме и даже серверы операторов связи. Все вместе они не потребляют много трафика, так что если расход все-таки подозрительно высокий, стоит задуматься, не попал на смартфон «зловред».

По рекомендации Боровиковой, нужно ставить ограничение трафика на устройстве. При этом при подозрительной активности стоит выключить смартфон и вынуть сим-карту. В таком виде устройство уже можно проверятб на наличие вирусов. Для этого можно подключиться к Wi-Fi.

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