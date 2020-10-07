Названы самые популярные смартфоны в мире

Смартфоны фирм Apple и Samsung оказались наиболее востребованы на мировом рынке. Самые популярные устройства назвало агентство ComprarAcciones, опубликовавшее результаты соответствующего исследования.

Так, по результатам первой половины этого года лидером на рынке стал смартфон iPhone 11. Было распродано 37,7 млн экземпляров таких смартфонов.

Второе и третье место заняли Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8. При этом по числу продаж они значительно уступили «яблочной» компании – разошлось 11,4 и 11 миллионов штук соответственно.

В список попали и такие модели как Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone SE, XR, 11 Pro Max и другие.

Отметим, что в прошлом году тройку лидеров в таком рейтинге составляли iPhone XR, Samsung Galaxy A10 и A50.

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