В Роскачестве рассказали, какие настройки в смартфоне лучше не менять

В Роскачестве рассказали, какие настройки в смартфоне лучше не менять
"Не стоит рисковать безопасностью ради расширения функциональных возможностей", - уверен эксперт. Фото: pixabay.com

Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов объяснил, что корректировка некоторых настроек в смартфоне может повредить жизненно важные системы гаджета или привести к потере гарантии.

По словам эксперта, лучше не изменять настройки, связанные с блокировкой входящих звонков, иначе можно столкнуться с тем, что запрет распространится на все номера, не занесенные в список контактов. Кроме того, лучше избегать использования Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android) — эти операции расширяют возможности смартфонов, однако подвергают опасности личные данные владельца и жизненно важные механизмы гаджета, а также приводят к проблемам с гарантией и обновлениями.

Также лучше не отключать пароли на устройствах и функции, позволяющие определить местонахождение смартфона или стереть с него всю информацию в случае потери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему лучше избегать поддельных зарядок для мобильных телефонов.

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