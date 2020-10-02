Эксперт предостерег от использования поддельной зарядки для смартфона

Неоригинальное зарядное устройство может стать причиной повреждения порта зарядки смартфона и даже полностью вывести телефон их строя.

Об этом эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм». По его словам, поддельные зарядки славятся низким качеством деталей и отличающейся от оригинала компоновкой. Это может принести вред смартфону. Эксперт также заметил, что большая часть современных шнуров для зарядки быстрее приходит в негодность из-за их биоразлагаемости.

При выборе новой зарядки необходимо смотреть на надписи на его оплетке, форму разъемов и контактных групп. Главными критериями некачественного кабеля являются кривизна, зазоры, разводы и следы на металле.

А на кабеле Lightning-USB должен указываться производитель, а в 20 см от разъема USB — 12-значный серийный номер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда смартфон начинает устаревать.