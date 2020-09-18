Стало известно, когда смартфон начинает устаревать

Стало известно, когда смартфон начинает устаревать
Смартфон. Фото: pixabay

Эксперт рассказал, что любой смартфон начинает переходить в категорию «устаревших» уже после первого года использования.

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков пояснил, что устаревание гаджета спустя год использования происходит из-за его физического и морального использования, сообщает агентство «Прайм».

По словам Кускова, задуматься о покупке нового устройства стоит после появления первых проблем с аккумулятором — когда батарея начинает меньше держать зарядку или начинает нагреваться.

При этом отмечается, что замена батареи поможет решит проблему лишь на пару месяцев. Также признаком того, что смартфон пора заменить, является то, что телефон не справляется с нагрузками, приложения начинают зависать ли вылетать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов.

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