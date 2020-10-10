В Петербурге из-за COVID-19 самоизолировались более двух тысяч человек

Петербург - в лидерах по числу заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург - в лидерах по числу заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Жителей Петербурга продолжат обследовать на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тест успели сдать 29670 человек.

Об этом утром в субботу, 10 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге

При этом уточняется, что в Северной столице под медицинским наблюдением находится 3381 человек, у которых может быть вирус. 2303 человека вынуждены соблюдать самоизоляцию. Еще 1057 горожан наблюдается у врача после общения с теми, кто уже заболел коронавирусом. 21 человек находятся в обсерваторе.

Уточняется, что Едина региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, успела обработать за сутки 314 вызовов.

Между тем, в городе успело зарегистрироваться 323 волонтера.

Ранее gazeta.spb.ru писала о симптомах пациентов, которые уже переболели коронавирусом.