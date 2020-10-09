Пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали о необычных симптомах

Инфекция и ее влияние на самочувствие человека до сих пор до конца не изучены.

Эксперты рассказывают о пациентах, которые переболели коронавирусом, и замечали необычные проявления заражения. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Так, например, люди жаловались на ощущение жжения в области стоп, на провалы в памяти, бессонницу, кожные высыпания, онемение лица и тела, а также на выпадение волос и проблемы с сердцем. Пациенты отмечают, что некоторые симптомы сохранялись даже после выздоровления.

«Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19»,

— отмечает специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала о продуктах, которые следует исключить из меню на время пандемии.