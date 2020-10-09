Врач рассказала о продуктах, которые следует исключить из меню на время пандемии

Овощи и морепродукты богаты витаминами и минералами, полезными для иммунитета. Фото: pixabay.com

Овощи и морепродукты богаты витаминами и минералами, полезными для иммунитета. Фото: pixabay.com

В период пандемии необходимо помогать своему организму и иммунной системе защищаться от вирусов. Вредная еда в этом случае — не помощник.

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина заявила, что сейчас самое подходящее время исключить из меню фастфуд и жареную пищу. Лучше скорректировать рацион так, чтобы не употреблять консервов, поскольку переработанные таким образом продукты, как правило, лишены питательной ценности.

Кроме того, стоит отказаться от употребления сахара, так как он пагубно влияет на стенки сосудов. Взамен лучше сделать акцент в питании на овощах, морепродуктах, рыбе, птице и молочной продукции, объясняет Ненастина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о советах диетолога Марии Мухиной, как выбрать наиболее качественный творог.