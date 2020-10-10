Volvo в Ленобласти пошел на обгон и задавил женщину-пешехода

В Ленинградской области правоохранители начали проверку после смертельного ДТП с пешеходом. Авария произошла в Тосненском районе.

Как уточняют в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП случилось в субботу, 10 октября, рано утром.

По предварительным данным, двадцатилетний водитель Volvo решил пойти на обгон и выехал на «встречку». Там он и сбил женщину-пешехода на вид лет 45-50. На дорогу она вышла вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте.

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