В Петербурге коронавирус подхватили еще полсотни человек

В Санкт-Петербурге продолжает распространяться новая коронавирусная инфекция. По последним данным, в Северной столице заразиться успел еще 501 человек.

Данные за последние сутки в субботу, 10 октября, опубликовал оперативный штаб по борьбе с корнавирусом. Уточняется, что всего за время пандемии в Петербурге выявили 47063 зараженных.

Отметим, что в России коронавирус выявили более чем у 1,2 млн человек. При этом число выздоровевших также успело перевалить за миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что прием витамина D при его дефиците может помочь уберечься от заражения коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали ученые из Великобритании, изучив около 400 образцов крови. Оказалось, что участники с нехваткой витамина чаще заявляли о таких симптомах, как ломота, боль в теле или повышение температуры.