Петербург вновь опередил Подмосковье по приросту новых случаев COVID-19

Петербург вновь опередил Подмосковье по приросту новых случаев COVID-19
Медработника, пострадавшим от коронавируса, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург не уступает второе место в рейтинге российских регионов по ислу новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса в субботу, 10 октября.

Отметим, что с начала пандемии в городе выявили 47063 заболевших, а суточных прирост составил 501 человек.

Таким образом, по числу новых случаев Петербург уступает только Москве.

За все время в России диагноз был подтвержден более чем у 1,2 млн человек. Выздороветь при этом также успели более миллиона пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, после которого, сделав прививку от коронавируса, можно снять маску. Он отметил, что человек по своему усмотрению может перестать пользоваться ей при высоком уровне антител.

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