Пьяный дебошир побил двух студентов и повредил машины в Сланцах

Пьяный дебошир побил двух студентов и повредил машины в Сланцах
Поврежденный автомобиль,. Фото: Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО

В Ленинградской области правоохранители задержали пьяного дебошира, который напал на студентов в Сланцах и повредил два автомобиля.

Об инциденте сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Он произошел в Сланцах накануне, 9 октября. Правоохранители получили сообщения о том, что на территории техникума злоумышленниц учинил погром. Он напал на студентов и повредил два автомобиля.

На месте происшествия перед сотрудниками Росгвардия предстала необычная картина: работник учебного заведения пытался догнать мужчину в одних брюках. Гражданина задержали.

Выяснилось, что злоумышленник успел побить двух студентов техникума, которые были на улице. Там же он повредил и два припаркованных автомобиля – разбил лобовые стекла.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пьяный петербуржец избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерке.

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