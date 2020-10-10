Коронавирус убил еще 36 петербуржцев

Коронавирус убил еще 36 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге растет число жертв новой коронавирусной инфекции. В Северной столице подтвердили еще 36 летальных случаев.

Об этом утром в субботу, 10 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Уточняется, что, по последним данным, в Петербурге за все время скончались 3220 человек. Таким образом, за последние сутки, стало известно о смерти еще 36 человек

Отметим, что коронавирусом в Петербурге заразились более 47 тысяч человек. Прирост за последние сутки превысил 500 человек. По этому показателю Северная столица занимает второе место среди российских регионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, когда можно отказаться от маски после прививки от коронавируса. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, сделать это можно будет только через три недели. Через это время вводят второй компонента препарата.

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