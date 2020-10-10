В строительном городке в Ленобласти зафиксировали вспышку COVID-19

В строительном городке в Ленобласти зафиксировали вспышку COVID-19
На стройке в Ленобласти коронавирусом заразилось более 20 человек. Фото: pixabay.com

В строительном городке в Ленинградской области выявили очаг заболевания коронавирусом. Заразились более 20 работников.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на региональное правительство, на строительной площадке на коронавирус проверили сотрудников. После этого выяснилось, что больны 23 работника. При этом отмечается, что у большинства симптомов заболевания нет.

В строительном городке решили организовать постоянное наблюдение медиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По последним данным, в Северной столице заразиться успел еще 501 человек. Такой прирост был зафиксирован за последние сутки по состоянию на 10 октября. По этому показателю Петербург занимает второе место среди российских регионов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вспышка ленобласть новости ленобласти пандемия стройка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найдены новые симптомы коронавируса
Напавшего на подростка безработного нашли в Петербурге через три месяца
В строительном городке в Ленобласти зафиксировали вспышку COVID-19
Бывший футболист «Зенита» Василий Кульков умер в возрасте 54 лет
Грабитель напал на жительницу Парголово в лифте
Движение на Кожевенной линии ограничат съемки фильма
Минтруд хочет поднять пенсии работающим пенсионерам
Шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском