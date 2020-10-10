В строительном городке в Ленобласти зафиксировали вспышку COVID-19

На стройке в Ленобласти коронавирусом заразилось более 20 человек. Фото: pixabay.com

На стройке в Ленобласти коронавирусом заразилось более 20 человек. Фото: pixabay.com

В строительном городке в Ленинградской области выявили очаг заболевания коронавирусом. Заразились более 20 работников.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на региональное правительство, на строительной площадке на коронавирус проверили сотрудников. После этого выяснилось, что больны 23 работника. При этом отмечается, что у большинства симптомов заболевания нет.

В строительном городке решили организовать постоянное наблюдение медиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По последним данным, в Северной столице заразиться успел еще 501 человек. Такой прирост был зафиксирован за последние сутки по состоянию на 10 октября. По этому показателю Петербург занимает второе место среди российских регионов.